L'Aston Martin e la Mercedes-Benz rafforzano i legami azionari e industriali. Le due Case hanno, infatti, sottoscritto un nuovo accordo per ampliare l'attuale collaborazione tecnologica, nata nel 2013 per la fornitura di motori V8 della Amg e componenti elettrici, e consentire ai tedeschi di diventare uno dei maggiori azionisti del marchio sportivo di Gaydon.Tecnologie e azioni. La nuova intesa consentirà ai britannici di accedere a un'ampia gamma di tecnologie della Mercedes-Benz, tra cui propulsori ibridi ed elettrici di nuova generazione, componenti e sistemi informatici per tutti i lanci di prodotto fino al 2027. In cambio, l'Aston Martin emetterà a favore del costruttore di Stoccarda azioni per un valore di 286 milioni di sterline (316 milioni di euro ...

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin Aston Martin: la Mercedes salirà al 20% del capitale - Quattroruote.it Quattroruote Aston Martin: dopo accordo con Mercedes rivede target al 2025

Terzo trimestre 2020 chiuso con risultati in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Aston Martin ha aggiornato i suoi obiettivi strategici per i prossimi anni alla luce dell'accord ...

Brundle: “Vettel performa meno di Perez”

Secondo Martin Brundle, Vettel dovrebbe migliore i propri risultati in pista per evitare confronti negativi con Perez. Al termine della stagione 2020 Sebastian Vettel non correrà più per la Scuderia ...

