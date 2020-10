“Assassin’s Creed”: Netflix lavora ad una serie tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Netflix ha stipulato con Ubisoft un accordo per lo sviluppo di una serie tv live-action basata sul franchise di videogiochi “Assassin’s Creed” Dopo i successi ottenuti con Resident Evil e The Witcher, di cui è in fase di sviluppo anche uno spin-off, Netflix è pronto a portare sullo schermo un altro amatissimo videogioco: il colosso di streaming con sede in Olanda ha infatti stipulato un accordo con Ubisoft che culminerà con la produzione di una serie tv in live-action basata sul bestseller videoludico mondiale Assassin’s Creed. Il franchise, sugli scaffali dal 2007 consta di 11 videogiochi che hanno venduto in tutto il mondo la cifra record di 155 milioni di copie. Prima di Netflix, già l’attore e regista Michel ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020)ha stipulato con Ubisoft un accordo per lo sviluppo di unatv live-action basata sul franchise di videogiochi “Assassin’s Creed” Dopo i successi ottenuti con Resident Evil e The Witcher, di cui è in fase di sviluppo anche uno spin-off,è pronto a portare sullo schermo un altro amatissimo videogioco: il colosso di streaming con sede in Olanda ha infatti stipulato un accordo con Ubisoft che culminerà con la produzione di unatv in live-action basata sul bestseller videoludico mondiale Assassin’s Creed. Il franchise, sugli scaffali dal 2007 consta di 11 videogiochi che hanno venduto in tutto il mondo la cifra record di 155 milioni di copie. Prima di, già l’attore e regista Michel ...

