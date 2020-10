Aspirina | svolta straordinaria | fa sperare nella lotta contro il Covid-19 | Studio Baltimore Medical Center

Leggi su improntaunika

(Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Assunta regolarmente, l’antidolorifica può prevenire molti sintomi. I ricercatori statunitensi hanno ora scoperto che può anche influenzare il decorso di un’infezione da Coronavirus. In unosul-19, il team di Jonathan Chow della University of Maryland School of Medicine di Baltimora ha esaminato gli effetti dell’sul decorso del-19. Di solito l’… Impronta Unika.