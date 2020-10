Asl Foggia, Piazzolla: 'Ora i giovani infettano gli anziani. Tamponi anche a casa' (Di martedì 27 ottobre 2020) 'I fenomeni che stiamo monitorando ci dicono che i giovani si infettano tra di loro perchè usano poche precauzioni e portano il contagio in famiglia. Diversi pazienti ultrasettantenni vengono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) 'I fenomeni che stiamo monitorando ci dicono che isitra di loro perchè usano poche precauzioni e portano il contagio in famiglia. Diversi pazienti ultrasettantenni vengono ...

È dubbioso il direttore generale dell’Asl, Vito Piazzolla, alla viglia di un nuova barricata ... vietare la sosta in quasi tutte le aree che favoriscono le aggregazioni a Foggia». E’ vero che siete in ...

Ricoveri, verso un altro blocco. Al palo l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid: attivate 32 unità sulle 80 previste. Mancano i medici

Gli ospedali sono in affanno, solamente ieri ci sono stati 43 ricoveri in più di pazienti affetti da coronavirus. Oggi l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi ...

