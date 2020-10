Arzano, scoperta strada secondaria: “Usata per evadere da zona rossa” (Di martedì 27 ottobre 2020) Arzano. Una strada di collegamento tra il comune di Arzano e quello di Grumo Nevano è stata scoperta e bloccata dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano. Arzano, scoperta strada secondaria: “Usata per evadere da zona rossa” L’arteria stradale, via Sensale, è stata messa in sicurezza dai Carabinieri che hanno prolungato il blocco perimetrale e … L'articolo Arzano, scoperta strada secondaria: “Usata per evadere da zona rossa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020). Unadi collegamento tra il comune die quello di Grumo Nevano è statae bloccata dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano.: “Usata perdarossa” L’arteriale, via Sensale, è stata messa in sicurezza dai Carabinieri che hanno prolungato il blocco perimetrale e … L'articolo: “Usata perdarossa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DiDimiero : RT @mattinodinapoli: Arzano, scoperta strada secondaria: «Usata per uscire dalla zona rossa» - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Arzano, scoperta strada secondaria: «Usata per uscire dalla zona rossa» - LuciaLaVita1 : RT @mattinodinapoli: Arzano, scoperta strada secondaria: «Usata per uscire dalla zona rossa» - Virus1979C : RT @mattinodinapoli: Arzano, scoperta strada secondaria: «Usata per uscire dalla zona rossa» - mattinodinapoli : Arzano, scoperta strada secondaria: «Usata per uscire dalla zona rossa» -