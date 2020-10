Arrivederci e grazie a Torino. Più vicina l’autorizzazione alla fusione tra Fiat e Peugeot. Il nuovo colosso avrà sede a Parigi e si chiamerà Stellantis (Di martedì 27 ottobre 2020) Quelle che una volta erano Fiat e Peugeot, poi diventate Fca e Psa, accelerano la marcia verso il loro futuro e la fusione che darà vita a uno dei primissimi gruppi automobilistici al mondo, che si chiamerà Stellantis. La decisione delle autorità antitrust europee sulla fusione potrebbe infatti arrivare prima del previsto (l’Unione europea aveva inizialmente ipotizzato di dare il via libera entro fine anno, indicando successivamente come nuova scadenza il 2 febbraio). Secondo quanto riferito ieri dall’agenzia Reuters sulla base di fonti finanziarie vicine al dossier, la Ue andrebbe celermente verso una decisione positiva, dopo avere esaminato le proposte di Fca e Psa. La formalizzazione del necessario via libera da parte di Bruxelles dovrebbe arrivare dunque entro la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Quelle che una volta erano, poi diventate Fca e Psa, accelerano la marcia verso il loro futuro e lache darà vita a uno dei primissimi gruppi automobilistici al mondo, che si chiamerà. La decisione delle autorità antitrust europee sullapotrebbe infatti arrivare prima del previsto (l’Unione europea aveva inizialmente ipotizzato di dare il via libera entro fine anno, indicando successivamente come nuova scadenza il 2 febbraio). Secondo quanto riferito ieri dall’agenzia Reuters sulla base di fonti finanziarie vicine al dossier, la Ue andrebbe celermente verso una decisione positiva, dopo avere esaminato le proposte di Fca e Psa. La formalizzazione del necessario via libera da parte di Bruxelles dovrebbe arrivare dunque entro la ...

epiphoned_ : A posto così, grazie e arrivederci #ItaliaDanimarca - knkheejune_ : evitare di leggere quel tweet, grazie e arrivederci - gelatoalcoccoo : - fanno 'hasta luego' quindi se per piacere, puoi darti una calmata, sarebbe molto carino grazie arrivederci ciao - micheleguarino8 : RT @Ewa34934453: Rispettate e amate gli animali/Adottate,/ sterilizzate,/ non fate dispetti alle persone che si prendono cura di loro / Alt… - Ewa34934453 : Rispettate e amate gli animali/Adottate,/ sterilizzate,/ non fate dispetti alle persone che si prendono cura di lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivederci grazie Arrivederci e grazie a Torino. Più vicina l'autorizzazione alla fusione tra Fiat e Peugeot. Il nuovo colosso avrà sede a Parigi e si chiamerà Stellantis LA NOTIZIA Il Bologna Jazz Festival 2020 sospende i concerti

Il Bologna Jazz Festival 2020 rimanda tutte le attività legate alla concertistica e dà l’arrivederci ad appassionati e spettatori. Le disposizioni approvate dal Governo per il contrasto all’emergenza ...

Nuovo dpcm, la protesta del TdC: “Non è un addio, ma un arrivederci”

Il Teatro di Calabria partecipa alla protesta che sta coinvolgendo a livello nazionale tutti gli operatori del settore arte e spettacolo. La replica del secondo appuntamento della rassegna Poiesis, or ...

Il Bologna Jazz Festival 2020 rimanda tutte le attività legate alla concertistica e dà l’arrivederci ad appassionati e spettatori. Le disposizioni approvate dal Governo per il contrasto all’emergenza ...Il Teatro di Calabria partecipa alla protesta che sta coinvolgendo a livello nazionale tutti gli operatori del settore arte e spettacolo. La replica del secondo appuntamento della rassegna Poiesis, or ...