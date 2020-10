Arriva il decreto ristori Cinque miliardi subito sui conti correnti di imprese | cassintegrati e famiglie in difficoltà L’obiettivo di Palazzo Chigi è varare già oggi il provvedimento

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Lo aveva annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm con le misure messe in atto dall’esecutivo per frenare la curva dei contagi dovuta alla seconda ondata dell’epidemia di Covid-19: “Sono già pronti gli indennizzi a tutti coloro che verranno penalizzati”, aveva detto, assumendo “l’impegno a nome dell’intero governo”. “Iarriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate”, ha poi anticipato il premier, e l’indennizzo a fondo perduto non è l’unica misura prevista: “Ci sarà un credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 ...