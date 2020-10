Arriva il bonus terme, ma il nuovo Dpcm le chiude (quasi tutte) (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la conversione in legge del decreto Agosto è stato introdotto il bonus terme, per l’acquisto di servizi termali nelle strutture aderenti. La misura, con una dotazione finanziaria pari a 38 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si affianca al bonus vacanze con l’obiettivo di mitigare la crisi economica del settore turistico-alberghiero colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Cosa succede alle terme col nuovo Dpcm Nel Dpcm del 24 ottobre, che impone un semi-lockdown fino al 24 novembre, c’è però la chiusura dei centri termali a eccezione di quelli con presidio sanitario. “Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la conversione in legge del decreto Agosto è stato introdotto il, per l’acquisto di servizi termali nelle strutture aderenti. La misura, con una dotazione finanziaria pari a 38 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si affianca alvacanze con l’obiettivo di mitigare la crisi economica del settore turistico-alberghiero colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Cosa succede allecolNeldel 24 ottobre, che impone un semi-lockdown fino al 24 novembre, c’è però la chiusura dei centri termali a eccezione di quelli con presidio sanitario. “Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario ...

