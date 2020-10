Argentina, Maradona in isolamento preventivo (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche Diego Armando Maradona è in isolamento preventivo in Argentina. A renderlo noto è stato il quotidiano Olè che ha svelato la positività di uno stretto collaboratore dell’ex fenomeno argentino e tecnico del Gimnasia La Plata. Per questo motivo, Maradona potrebbe perdersi l’esordio in panchina della sua squadra che, venerdì, nel giorno del suo sessantesimo compleanno giocherà in Coppa di Lega. in In mattinata era arrivata anche la notizia dell’isolamento del tecnico del River, Marcelo Gallardo. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche Diego Armandoè inin. A renderlo noto è stato il quotidiano Olè che ha svelato la positività di uno stretto collaboratore dell’ex fenomeno argentino e tecnico del Gimnasia La Plata. Per questo motivo,potrebbe perdersi l’esordio in panchina della sua squadra che, venerdì, nel giorno del suo sessantesimo compleanno giocherà in Coppa di Lega. in In mattinata era arrivata anche la notizia dell’del tecnico del River, Marcelo Gallardo.

