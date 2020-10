Ardeatina, prostitute rapinate e violentate: arrestati quattro giovani (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa mattina i carabinieri della compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta di quella Procura della Repubblica, di misure cautelari nei confronti di quattro persone. In manette sono finiti un ragazzo di origini indiane di 19 anni e tre 18enni di Roma indagati, in concorso tra loro, per rapina aggravata ai danni di due ragazze straniere che si prostituivano lungo la via Ardeatina. Ora due indagati sono in carcere, due agli arresti domiciliari. Ad uno degli arrestati è contestato anche il reato di violenza sessuale aggravata. I primi fatti della vicenda risalgono al giugno scorso, quando i giovani – in due distinte circostanze, agendo sempre di notte e in gruppo – hanno avvicinato le due ragazze, colpendole con calci e pugni ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) Questa mattina i carabinieri della compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta di quella Procura della Repubblica, di misure cautelari nei confronti dipersone. In manette sono finiti un ragazzo di origini indiane di 19 anni e tre 18enni di Roma indagati, in concorso tra loro, per rapina aggravata ai danni di due ragazze straniere che si prostituivano lungo la via. Ora due indagati sono in carcere, due agli arresti domiciliari. Ad uno degliè contestato anche il reato di violenza sessuale aggravata. I primi fatti della vicenda risalgono al giugno scorso, quando i– in due distinte circostanze, agendo sempre di notte e in gruppo – hanno avvicinato le due ragazze, colpendole con calci e pugni ...

