Approvato il decreto ristori. «Indennizzi entro il 15 novembre» per bar, ristoranti e discoteche. Fondi per tamponi ai medici di base (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Approvato il decreto ristori: tempi record e risposte reali, insieme ad aiuti per 6,8 miliardi. È quello che promette il governo, travolto dalle critiche ma anche dalle manifestazioni di protesta, più o meno dure, che hanno accolto in tutta Italia la pubblicazione dell’ultimo Dpcm e le restrizioni per contrastare l’avanzata dei contagi da Coronavirus che di fatto rischiano di dare un colpo durissimo al tessuto produttivo del paese. Indennizzi in tempi record, certi e rapidi, dice il premier Giuseppe Conte, con il consiglio dei ministri di oggi – previsto per le 15, cominciato poco prima delle 16 e conclusosi in un’oretta – tra le fibrillazioni della maggioranza che pure non mancano, con Matteo Renzi che chiede ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)il: tempi record e risposte reali, insieme ad aiuti per 6,8 miliardi. È quello che promette il governo, travolto dalle critiche ma anche dalle manifestazioni di protesta, più o meno dure, che hanno accolto in tutta Italia la pubblicazione dell’ultimo Dpcm e le restrizioni per contrastare l’avanzata dei contagi da Coronavirus che di fatto rischiano di dare un colpo durissimo al tessuto produttivo del paese.in tempi record, certi e rapidi, dice il premier Giuseppe Conte, con il consiglio dei ministri di oggi – previsto per le 15, cominciato poco prima delle 16 e conclusosi in un’oretta – tra le fibrillazioni della maggioranza che pure non mancano, con Matteo Renzi che chiede ...

soleterramare : RT @Virus1979C: Approvato il decreto Ristori. Per ristoranti e palestre verso rimborsi pari al 200% di quelli dati in estate. Per le discot… - TgrRai : #Dpcm #COVID19 Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con i fondi per la Cassa integrazione, i ris… - alcinx : RT @Open_gol: ?? Approvato il decreto ristori. «Indennizzi entro il 15 novembre» per bar, ristoranti e discoteche. Fondi per tamponi ai medi… - soleterramare : RT @Virus1979C: Approvato il decreto Ristori. Per ristoranti e palestre verso rimborsi pari al 200% di quelli dati in estate. Per le discot… - Open_gol : ?? Approvato il decreto ristori. «Indennizzi entro il 15 novembre» per bar, ristoranti e discoteche. Fondi per tampo… -