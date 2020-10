Antonino Chef Academy 2: stasera su Sky Uno Antonino Cannavacciuolo torna con la nuova edizione (Di martedì 27 ottobre 2020) stasera su Sky Uno, e in streaming su NOW TV, arriva, alle 21:15, Antonino Chef Academy 2, la nuova stagione del format che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di mentore e giudice. stasera su Sky Uno (e in streaming su NOW TV), alle 21:15, arriva Antonino Chef Academy 2. Si riapre la scuola di Antonino Cannavacciuolo, che torna a vestire la divisa da professore e mentore per dieci nuovi giovani e talentuosi cuochi. Il format, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, riparte con una nuova classe di giovani professionisti - tutti tra i 18 e i 23 anni - in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020)su Sky Uno, e in streaming su NOW TV, arriva, alle 21:15,2, lastagione del format che vedenei panni di mentore e giudice.su Sky Uno (e in streaming su NOW TV), alle 21:15, arriva2. Si riapre la scuola di, chea vestire la divisa da professore e mentore per dieci nuovi giovani e talentuosi cuochi. Il format, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, riparte con unaclasse di giovani professionisti - tutti tra i 18 e i 23 anni - in ...

