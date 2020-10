Anticipazioni turche Daydreamer | Huma riesce nel suo malvagio piano contro Can e Sanem

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 ottobre 2020): nelle prossime puntate vedremo cheriuscirà nell’intento di dividere Can e. Come farà? Scopriamolo insieme!istiga YigitCan e, a casa di Can insieme a quest’ultimo, Yigit, Deren e Ceycey, sarà sottopressione, perché non riuscirà a concentrarsi sul suo romanzo che dovrà pubblicare a breve. Ad un certo punto Yigit si recherà in cucina, dove troverà: l’ex signora Divit gli dirà di non essere ingenuo, illudendosi che il figlio permetterà alla fidanzata di pubblicare con la ...