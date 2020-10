Annullato il tour di Francesco De Gregori, il nuovo DPCM cancella Off The Record (Di martedì 27 ottobre 2020) È stato Annullato il tour di Francesco De Gregori. In seguito alla comunicazione delle nuove disposizioni governative in tema di contenimento dei contagi da Coronavirus, la tournée Off The Record è cancellata. Il DPCM attualmente in vigore, infatti, sospende nuovamente tutte le attività artistiche e predispone la chiusura di cinema, teatri e sale da concerto. Ne consegue che i concerti già organizzati che si sarebbero dovuti tenere nelle prossime settimane sono da ritenersi annullati, salvo comunicazione di nuove date. Annullato è il tour di Francesco De Gregori: i concerti previsti nel mese di dicembre 2020 al Teatro Dal Verme di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) È statoildiDe. In seguito alla comunicazione delle nuove disposizioni governative in tema di contenimento dei contagi da Coronavirus, lanée Off Theta. Ilattualmente in vigore, infatti, sospende nuovamente tutte le attività artistiche e predispone la chiusura di cinema, teatri e sale da concerto. Ne consegue che i concerti già organizzati che si sarebbero dovuti tenere nelle prossime settimane sono da ritenersi annullati, salvo comunicazione di nuove date.è ildiDe: i concerti previsti nel mese di dicembre 2020 al Teatro Dal Verme di ...

