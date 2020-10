“Andavano cambiati gli orari delle città | delle scuole e degli uffici Inaccettabile che ora attacchino le aziende dei trasporti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Si sono dimenticati dei trasporti. O meglio si sono dimenticati di cambiare glidel trasporto pubblico prima di riaprire tutto. A farlo notare è sia chi studia gli effetti dell’epidemia – come il virologo Andrea Crisanti – che chi coi trasporti ci lavora, come Arrigo Giana, presidente di Agens (l’Agenzia confederale dei trasporti) e amministratore di Atm Milano. “Manca secondo me un vero e proprio provvedimento per regolare i trasporti, che sono un’occasione di assembramento pazzesca e non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli”, dice l’ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova. “Èche oggi, dopo mesi in cui abbiamo ripetuto che il trasporto pubblico poteva diventare il collo di bottiglia se non ...