Ancora scontri tra manifestanti e polizia nella Capitale

(Di martedì 27 ottobre 2020) A Roma continuano le proteste per il nuovo dpcm: in prima linea gli esponenti di Forza Nuova. Roma, proteste contro il nuovo dpcm: bombe carta e fumogeni dagli estremisti su Notizie.it.

Corriere : Ancora scontri in piazza a Napoli: bombe carta contro la polizia - maria10asr : Li chiamate ancora #manifestanti? #scontri #Roma #COVID19 - Solsitax : RT @Corriere: Roma, ancora scontri di piazza: la polizia interviene con l’idrante - cdghietta : RT @Corriere: Roma, ancora scontri di piazza: la polizia interviene con l’idrante - angelafrenda : Roma, ancora scontri di piazza: la polizia interviene con l’idrante. Guerra sociale che non avremmo voluto mai ved… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scontri

Scontri in centro a Roma dove alle 19 ... anche i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Dopo le cariche, la zona è ancora presidiata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa ...Nella città più grande della Pennsylvania, uno degli Stati più importanti tra quelli in bilico, c'è stata una notte di scontri violenti tra dimostranti ... La rivolta dopo un video Una rivolta ...