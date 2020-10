Ancora Coronavirus: Alessia Marcuzzi assente a Le Iene (Di martedì 27 ottobre 2020) Savino e Marcuzzi “Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo”. Con queste parole via social, Alessia Marcuzzi annuncia la sua assenza questa sera a Le Iene, Ancora una volta causa Coronavirus. “Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta“ si legge – amaramente – nel post Instagram della conduttrice, che giù due settimane fa risultò positiva al virus e costretta a saltare il programma di Italia 1 che conduce ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 ottobre 2020) Savino e“Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo”. Con queste parole via social,annuncia la sua assenza questa sera a Leuna volta causa. “Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta“ si legge – amaramente – nel post Instagram della conduttrice, che giù due settimane fa risultò positiva al virus e costretta a saltare il programma di Italia 1 che conduce ...

chedisagio : Per chi si chiede ancora: 'A cosa servono mascherina e ventilazione?', rispondo come fece Mourinho: 'Ti faccio un d… - you_trend : ?? #Coronavirus, ancora in crescita l'indice di gravità elaborato da YouTrend: oggi è a 57 su 100, mentre ieri era a… - Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - Moon13_me : RT @PianetaMilan: Brutte notizie per #CristianoRonaldo, è ancora positivo: salterà #JuveBarca di domani. Rimandata la sfida con #Messi - #C… - mistermeo : RT @Tg3web: Peggiorano ancora i dati del contagio da coronavirus. Ma ad aumentare sono soprattutto le vittime. Un bilancio così pesante non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Coronavirus Coronavirus. Nuovi contagi ancora sopra quota 5.000 in Lombardia, Lecco +198 Lecco Notizie Coronavirus: Galli, 'ripresa del contagio è un fatto di questa estate'

Ora, ha avvertito, "siamo sull'orlo di dover chiudere ancora tutto, cosa che non mi entusiasma ma che sta nella realtà delle cose se le misure non funzioneranno. La coperta è corta: i morti li sto ...

Covid-19, Calabria: impennata di casi (234), salgono a 109 i decessi

Proprio quella che riguarda Marcianò. Non è ancora chiara la durata del periodo di sospensione che, stando al disposto della legge Severino, può avere una durata massima di 18 mesi, qualora si tratti ...

Ora, ha avvertito, "siamo sull'orlo di dover chiudere ancora tutto, cosa che non mi entusiasma ma che sta nella realtà delle cose se le misure non funzioneranno. La coperta è corta: i morti li sto ...Proprio quella che riguarda Marcianò. Non è ancora chiara la durata del periodo di sospensione che, stando al disposto della legge Severino, può avere una durata massima di 18 mesi, qualora si tratti ...