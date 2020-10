Amy Coney Barrett e le altre (poche) donne della Corte Suprema americana (Di martedì 27 ottobre 2020) La conferma era scontata, vista la maggioranza repubblica al Senato, ma per Donald Trump è comunque un punto a favore a una settimana dall’Election Day. Il Senato ha approvato 52 a 48 la conferma alla Corte Suprema di Amy Coney Barrett, 48 anni e 7 figli di cui due adottati e uno con la sindrome di Down, scelta da Donald Trump per sostituire Ruth Bader Ginsburg, morta il 18 settembre a 87 anni (le immagini dell’addio a quella che è diventata un’icona dei diritti sono nella gallery in alto). https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1320933522601844738 Leggi su vanityfair (Di martedì 27 ottobre 2020) La conferma era scontata, vista la maggioranza repubblica al Senato, ma per Donald Trump è comunque un punto a favore a una settimana dall’Election Day. Il Senato ha approvato 52 a 48 la conferma alla Corte Suprema di Amy Coney Barrett, 48 anni e 7 figli di cui due adottati e uno con la sindrome di Down, scelta da Donald Trump per sostituire Ruth Bader Ginsburg, morta il 18 settembre a 87 anni (le immagini dell’addio a quella che è diventata un’icona dei diritti sono nella gallery in alto). https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1320933522601844738

