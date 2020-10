Amy Coney Barrett è diventata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Alex Wong/Getty Images)Nella serata di lunedì 26 ottobre, un Senato estremamente diviso ha votato per confermare la nomina della giudice conservatrice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Con un voto di 52 a favore contro 48, i repubblicani sono riusciti a superare l’opposizione unanime dei democratici alla nomina della protetta dell’ex giudice Antonin Scalia. Subito dopo la votazione, Barrett ha prestato giuramento durante un’insolita cerimonia notturna sul prato della Casa Bianca, al cospetto del presidente Donald Trump, del giudice Clarence Thomas – tutti fotografati senza mascherina – e ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Alex Wong/Getty Images)Nella serata di lunedì 26 ottobre, un Senato estremamente diviso ha votato per confermare la nominaconservatrice Amyalla. Con un voto di 52 a favore contro 48, i repubblicani sono riusciti a superare l’opposizione unanime dei democratici alla nominaprotetta dell’exAntonin Scalia. Subito dopo la votazione,ha prestato giuramento durante un’insolita cerimonia notturna sul pratoCasa Bianca, al cospetto del presidente Donald Trump, delClarence Thomas – tutti fotografati senza mascherina – e ...

