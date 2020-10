Amy Coney Barrett confermata a Corte Suprema Usa, vittoria Trump. Il video (Di martedì 27 ottobre 2020) Amy Coney Barrett confermata a Corte Suprema Usa, vittoria Trump Roma, 27 ott. (askanews) – Amy Coney Barrett è stata confermata dal voto del Senato degli Stati Uniti alla Corte Suprema: una vittoria per il presidente Donald Trump che consolida il predominio conservatore nel maggior tribunale americano per i prossimi anni. Il voto non presentava particolari incertezze e si è creata una maggioranza schiacciante di sei giudici conservatori a fronte di tre progressisti, con la prospettiva di un mantenimento di questa proporzione così sbilanciata per molti anni e a pochissimi giorni dalle presidenziali. Inoltre, Amy ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) AmyUsa,Roma, 27 ott. (askanews) – Amyè statadal voto del Senato degli Stati Uniti alla: unaper il presidente Donaldche consolida il predominio conservatore nel maggior tribunale americano per i prossimi anni. Il voto non presentava particolari incertezze e si è creata una maggioranza schiacciante di sei giudici conservatori a fronte di tre progressisti, con la prospettiva di un mantenimento di questa proporzione così sbilanciata per molti anni e a pochissimi giorni dalle presidenziali. Inoltre, Amy ...

