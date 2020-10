‘Amici’, nuova fiamma (molto nota) per Stefano De Martino? Il settimanale ‘Chi’ racconta che… (Di martedì 27 ottobre 2020) Per l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, dalla rottura con l’ex moglie Belen Rodriguez in poi, è stato tutto gossip. Stefano infatti di recente ha fatto piuttosto parlare di sé: prima con la bellissima Mariana Rodriguez, poi con Gilda Ambrosio e infine con il chiacchieratissimo flirt – poi smentito – con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Stavolta, il conduttore partenopeo è stato beccato in dolce compagnia di una nuova probabilissima fiamma, dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il servizio completo uscirà domani, 28 ottobre. Si tratta di una bella top model e nelle foto, i due sono chiaramente vicini e passeggiano diretti e indisturbati verso la casa del ballerino dopo aver trascorso un romantico weekend in un ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 ottobre 2020) Per l’ex ballerino di Amici,De, dalla rottura con l’ex moglie Belen Rodriguez in poi, è stato tutto gossip.infatti di recente ha fatto piuttosto parlare di sé: prima con la bellissima Mariana Rodriguez, poi con Gilda Ambrosio e infine con il chiacchieratissimo flirt – poi smentito – con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Stavolta, il conduttore partenopeo è stato beccato in dolce compagnia di unaprobabilissima, dalChi, diretto da Alfonso Signorini. Il servizio completo uscirà domani, 28 ottobre. Si tratta di una bella top model e nelle foto, i due sono chiaramente vicini e passeggiano diretti e indisturbati verso la casa del ballerino dopo aver trascorso un romantico weekend in un ...

fatuciuccio : Coprifuoco dalle 21 a Genova Pronta l’ordinanza per limitare gli spostamenti a piedi Ok a visite… - bizcommunityit : Coprifuoco dalle 21 a Genova, pronta l’ordinanza per limitare gli spostamenti a piedi. Ok a visite ad amici e joggi… - IsaeChia : ‘#Amici’, nuova fiamma (molto nota) per #StefanoDeMartino? Il settimanale ‘#Chi’ racconta che… - RaiPlay : È la governante più severa del #Collegio ma per #RaiPlay ha deposto armatura e corazza: questa e tante altre storie… - normalatosca : RT @giuseppetp55: Secondo la”balilla”Meloni,e il Felpa,è il Governo che terrorizza gli italiani con i DCPM,non i loro consiglieri arrestati… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici’ nuova IRC Mittel Europa Criterium Seven Press