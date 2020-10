Amedeo Goria confessa | ecco perchè Guenda e Maria Teresa ce l’hanno con me

(Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articoloperchèce l’hanno con me .chiarisce le sue parole su: ieri al Gf vip è scoppiato un putiferio legato alle sue dichiarazioni in merito alla figlia.,la verità sul suo rapporto con la figliaperchè ieri, al Gf vip, è scoppiato il putiferio, dopo le sue parole. L’ex marito diRuta …

BISLACCO3 : RT @pomeriggio5: Amedeo Goria risponde alle pesantissime accuse fatte ieri sera da Maria Teresa Ruta al #GFVIP. Ora a #Pomeriggio5 https://… - BISLACCO3 : RT @vale_enne: BOOM. Amedeo Goria dalla d’Urso now. #gfvip #Pomeriggio5 - BISLACCO3 : RT @SfideTv: #Pomeriggio5 Amedeo Goria vuole scrivere una lettera a sua figlia Guenda da leggere venerdì sera al #GFVIP - blogtivvu : “Guenda Goria non è bipolare”: Amedeo replica alla figlia e a Maria Teresa #gfvip - CheDonnait : Amedeo Goria a Pomeriggio 5 replica allo sfogo di Maria Teresa Ruta dopo il #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Goria

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, non poteva non parlare dello sfogo di Maria Teresa Ruta al GF Vip, che ha difeso con le unghie e con i denti sua figlia ...Amedeo Goria chiarisce le sue parole su Guenda: ieri al Gf vip è scoppiato un putiferio legato alle sue dichiarazioni in merito alla figlia. Amedeo Goria ,la verità sul suo rapporto con la figlia ...