Amapola Eye Brows presenta l’ultima novità beauty

Leggi su 361magazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nuovo appuntamento a Milano pere J CoolSi chiama Brow Building Scrub, già testato dalle miglioriinfluencer italiane e pronto ad essereto al pubblico il prossimo 30 ottobre. Visualizza questo post su Instagram My many moods🤍🦄☁️ Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 19 Ott 2020 alle ore 7:52 PDT L’abbiamo conosciuta con la tecnica Brow Building che, in pochissimi giorni, è diventata lamania di influencer e volti noti del web e dello spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Sopracciglia My passion❤️❤️ @martinahamdy @shotstudiomilano 21 SETTEMBRE MILANO ...