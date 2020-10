Amadeus: “A gennaio valuteremo la situazione reale per l’inizio del Festival, AmaSanremo aiuta i giovani in questo momento drammatico” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutto pronto per “AmaSanremo”, il contest dedicato ai giovani del Festival di Sanremo 2021. Oggi sono stati presentati i cinque appuntamenti degli show, condotti da Amadeus con “il grillo parlante” Riccardo Rossi, alle 22.45 su Rai Uno da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. Il percorso del contest, che parte con venti giovani astisti, porterà solo dieci di loro nella finale del 17 dicembre, ad aggiudicarsi i 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival 2021. A loro si aggiungeranno i due artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo. Ogni serata quattro giovani cantanti si sfideranno a ogni sera con una classifica formata da giuria tv, Televoto e Commissione musicale. La giuria televisiva è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Tutto pronto per “”, il contest dedicato aideldi Sanremo 2021. Oggi sono stati presentati i cinque appuntamenti degli show, condotti dacon “il grillo parlante” Riccardo Rossi, alle 22.45 su Rai Uno da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. Il percorso del contest, che parte con ventiastisti, porterà solo dieci di loro nella finale del 17 dicembre, ad aggiudicarsi i 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del2021. A loro si aggiungeranno i due artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo. Ogni serata quattrocantanti si sfideranno a ogni sera con una classifica formata da giuria tv, Televoto e Commissione musicale. La giuria televisiva è ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuter… - neconino : RT @RepSpettacoli: Festival di Sanremo, Amadeus: 'Decideremo sulla presenza del pubblico a gennaio' [di Silvia Fumarola] [aggiornamento del… - Caterinasmn88 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus: “A gennaio valuteremo la situazione reale per l’inizio del Festival, AmaSanremo aiuta i giovani in questo mome… - clikservernet : Amadeus: “A gennaio valuteremo la situazione reale per l’inizio del Festival, AmaSanremo aiuta i giovani in questo… - Noovyis : (Amadeus: “A gennaio valuteremo la situazione reale per l’inizio del Festival, AmaSanremo aiuta i giovani in questo… -