Altro che bluff, i ristori alle imprese sono la medicina giusta. Parla Carla Ruocco (Di martedì 27 ottobre 2020) Non meno di sei miliardi di aiuti espressi, da far pervenire sul conto di ristoratori e commercianti entro il 15 novembre. Il governo ha calato ufficialmente l’asso dei ristori (tra il 150 e il 200% degli sussidi ricevuti questa estate con annesso stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio) per provare a disinnescare la bomba sociale che ogni giorno sembra pronta a esplodere. Difficile dire se il piano approvato nel tardo pomeriggio in un Consiglio dei ministri durato due ore scarse possa tamponare l’emorragia di speranza e futuro in atto tra imprese e lavoratori. Valeva la pena tentare e ora, tra qualche giorno, si capirà se 150 mila euro a chi, causa ultimo Dpcm ha dovuto abbassare la saracinesca, basteranno. Carla Ruocco, deputata grillina della prima ora e presidente della Commissione di inchiesta ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Non meno di sei miliardi di aiuti espressi, da far pervenire sul conto di ristoratori e commercianti entro il 15 novembre. Il governo ha calato ufficialmente l’asso dei(tra il 150 e il 200% degli sussidi ricevuti questa estate con annesso stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio) per provare a disinnescare la bomba sociale che ogni giorno sembra pronta a esplodere. Difficile dire se il piano approvato nel tardo pomeriggio in un Consiglio dei ministri durato due ore scarse possa tamponare l’emorragia di speranza e futuro in atto trae lavoratori. Valeva la pena tentare e ora, tra qualche giorno, si capirà se 150 mila euro a chi, causa ultimo Dpcm ha dovuto abbassare la saracinesca, basteranno., deputata grillina della prima ora e presidente della Commissione di inchiesta ...

NicolaPorro : Da un lato gli autonomi, per cui il #lockdown è la fame. Dall’altro i garantiti, che se ne infischiano. Le due Ital… - Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - AlbertoBagnai : Non è una novità e non ce ne siamo accorti oggi, anche perché non abbiamo dimenticato che la crisi preesisteva al C… - Vera95578463 : @FiloColace Ora lo hai visto che sono ben 50 stati altro che 36 ?? e chissà ancora quanti la vorranno! Tutto questo… - Toni_ct_1 : RT @f_uccheddu: Di chi ci si può fidare qui dentro? Un altro fake è stato smascherato ed io non mi ero accorta di nulla, non avevo dubbi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Colossi farmaceutici Usa abbassano le previsioni di ricavi. Meno vendite di medicinali che non hanno a che fare con il Covid

La pandemia crea linee di frattura anche nel mondo della farmaceutica. Da un lato tutto ciò che più direttamente attiene alla cura per il Covid-19 e allo sviluppo dei vaccini continua a volare in bors ...

L'infettivologo Massimo Galli: "Ormai la frittata è fatta, dobbiamo evitare un altro lockdown totale"

Massimo Galli: 'A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di sostegno economico a coloro che sono più danneggiati ...

La pandemia crea linee di frattura anche nel mondo della farmaceutica. Da un lato tutto ciò che più direttamente attiene alla cura per il Covid-19 e allo sviluppo dei vaccini continua a volare in bors ...Massimo Galli: 'A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di sostegno economico a coloro che sono più danneggiati ...