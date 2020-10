Altro che bluff, i ristori alle imprese sono la medicina giusta. Parla Carla Ruocco (M5S) (Di martedì 27 ottobre 2020) Non meno di sei miliardi di aiuti espressi, da far pervenire sul conto di ristoratori e commercianti entro il 15 novembre. Il governo ha calato ufficialmente l’asso dei ristori (tra il 150 e il 200% degli sussidi ricevuti questa estate con annesso stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio) per provare a disinnescare la bomba sociale che ogni giorno sembra pronta a esplodere. Difficile dire se il piano approvato nel tardo pomeriggio in un Consiglio dei ministri durato due ore scarse possa tamponare l’emorragia di speranza e futuro in atto tra imprese e lavoratori. Valeva la pena tentare e ora, tra qualche giorno, si capirà se 150 mila euro a chi, causa ultimo Dpcm ha dovuto abbassare la saracinesca, basteranno. Carla Ruocco, deputata grillina della prima ora e presidente della Commissione di inchiesta ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Non meno di sei miliardi di aiuti espressi, da far pervenire sul conto di ristoratori e commercianti entro il 15 novembre. Il governo ha calato ufficialmente l’asso dei(tra il 150 e il 200% degli sussidi ricevuti questa estate con annesso stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio) per provare a disinnescare la bomba sociale che ogni giorno sembra pronta a esplodere. Difficile dire se il piano approvato nel tardo pomeriggio in un Consiglio dei ministri durato due ore scarse possa tamponare l’emorragia di speranza e futuro in atto trae lavoratori. Valeva la pena tentare e ora, tra qualche giorno, si capirà se 150 mila euro a chi, causa ultimo Dpcm ha dovuto abbassare la saracinesca, basteranno., deputata grillina della prima ora e presidente della Commissione di inchiesta ...

NicolaPorro : Da un lato gli autonomi, per cui il #lockdown è la fame. Dall’altro i garantiti, che se ne infischiano. Le due Ital… - Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - AlbertoBagnai : Non è una novità e non ce ne siamo accorti oggi, anche perché non abbiamo dimenticato che la crisi preesisteva al C… - ombrerosse_ : @fabcet @BansCollector Tra l'altro io conosco compagni* delle curve calcistiche con precedenti. Starei sempre molto… - besidveharry : comunque non credo che ci sarà un altro mv -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che relax, la tv ipertecnologica è 'quasi' uno sport - Lifestyle Agenzia ANSA Vuoi allenarti a casa e non hai attrezzi? Ecco i migliori esercizi a corpo libero

Quali sono i migliori esercizi a corpo libero da fare a casa: benefici dell'allenamento a corpo libero per dimagrire e stare in forma, esercizi per tutte le parti del corpo ...

Walter Wallace, un altro afroamericano ucciso dalla polizia: in un video la dinamica della sparatoria. Oltre 10 colpi, poi le urla dei passanti

Un breve video in cui si vede un ragazzo camminare attorno ad alcune auto parcheggiate, poi attraversare la strada, probabilmente come molti testimoni hanno detto, armato di coltello, quindi spunta un ...

Quali sono i migliori esercizi a corpo libero da fare a casa: benefici dell'allenamento a corpo libero per dimagrire e stare in forma, esercizi per tutte le parti del corpo ...Un breve video in cui si vede un ragazzo camminare attorno ad alcune auto parcheggiate, poi attraversare la strada, probabilmente come molti testimoni hanno detto, armato di coltello, quindi spunta un ...