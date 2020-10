Allerta Meteo Veneto: allarme per la piena di Adige e Tagliamento (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articoloWeb.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA per rischio meteo-idro domani, lunedì #19ottobre, in Calabria e Sicilia Consulta il bollettino n… - luisacanciello : Al posto di previsione meteo previsione rivolte ci potrebbe stare, tipo prevista rivolta prossima settimana allerta… - ViviCastellanaG : Dal Palazzo - Allerta meteo per il 27 ottobre 2020 - IleniaMariaMan1 : Allerta meteo. Consiglio. L'astinenza fa anche peggio. - Palermer : RT @ComunePalermo: #AllertaMeteoPA - Meteo. Domani Allerta Gialla Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della… -