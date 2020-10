Allenamenti all' aperto e lezioni web Così le palestre si reiventano per sfuggire al Covid

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Dopo l’ultimo Dpcm tantesi stanno organizzando per fare tutto outdoor”. Lo spiega ad HuffPost l’istruttore di fitness Salvatore Dama, sottolineando quanto sia resistente la passione per l’attività fisica di quanti ne hanno fatto uno stile di vita, passione resistente persino alle severe regole volute da Conte. “Io ho scelto anche di mettere su Instagram pillole di mie”, racconta Alessandro Valobra, titolare di Functional activity, realtà romana che si occupa di allenamento funzionale, che adesso concentra tutto sul “lavoro nei parchi, avendo cura di rispettare distanziamento e facendo indossare la mascherina durante i tragitti da un luogo all’altro”. Cinzia Borello, che a settembre ha avuto il coraggio di aprire due piccoli centri sportivi – i Tobe – ...

Pertanto la società ha deciso di riprendere regolarmente gli allenamenti già dal pomeriggio del 27 ottobre. La NPC Rieti ed Atlante Eurobasket Roma stanno concordando il recupero della partita di ...I palazzetti indoor secondo Fidal non sono assimilabili alle palestre e pertanto gli allenamenti rimangono possibili per tutti ... di recupero tra le prove sul rettilineo in una zona attigua ...