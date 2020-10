Alla larga dalla mail INPS per bonus 600 euro con coordinate bancarie scorrette, è fake (Di martedì 27 ottobre 2020) Impazzano di nuovo le mail INPS per bonus 600 euro da accreditare sul conto bancario. Esattamente come nei mesi scorsi, la comunicazione ha raggiunto numerosi indirizzi di posta elettronica ma si tratta di false missive, pure pericolose per le conseguenze che potrebbero comportare. Lo stesso ente di previdenza sociale ha messo tutti in guardia dal pericolo di essere raggirati dall’ultima campagna di phishing e pure il Commissariato di PS Online ha invitato gli italiani a prestare tanta attenzione Alla ripetuta minaccia. La finta mail INPS per bonus 600 euro è ben camuffata, ossia si presenta con il logo e i colori dell’istituto. Il contenuto del messaggio è il seguente: prima si annuncia che il cittadino ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Impazzano di nuovo leper600da accreditare sul conto bancario. Esattamente come nei mesi scorsi, la comunicazione ha raggiunto numerosi indirizzi di posta elettronica ma si tratta di false missive, pure pericolose per le conseguenze che potrebbero comportare. Lo stesso ente di previdenza sociale ha messo tutti in guardia dal pericolo di essere raggirati dall’ultima campagna di phishing e pure il Commissariato di PS Online ha invitato gli italiani a prestare tanta attenzioneripetuta minaccia. La fintaper600è ben camuffata, ossia si presenta con il logo e i colori dell’istituto. Il contenuto del messaggio è il seguente: prima si annuncia che il cittadino ...

pierofassino : ln #Cile con larga maggioranza i cittadini hanno votato per avere una nuova #Costituzione che archivia quella di… - lucianonobili : “Roma ha bisogno di una scossa. La candidatura di @CarloCalenda è una grande opportunità che il centrosinistra deve… - rainonmarty : RT @jenlisaswasabi: tutti d’accordo che aaroncarlino debba stare alla larga dai capelli delle little mix per gli emas ma quando dico alla l… - tili32725771 : @elinwonderIand Ma scusate quindi secondo voi Fra deve stargli alla larga perché vuole solo essere suo amico e niente più? Ma scherzate? - andIoop950 : RT @axxocean: SPERO VERAMENTE CHE DOPO OGGI TOMMASO TENGA FRANCESCO ALLA LARGA, ANCORA PEGGIO SE FRANCESCO DOPO QUESTE USCITE PROVA A CHIAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla larga La (vera) dieta di chi allatta: alla larga dai luoghi comuni Corriere della Sera Voucher pc e internet, via il 9 novembre. Il Governo accelera e corregge le regole

È quanto emerso oggi dalla riunione del Cobul, il comitato banda ultra larga dove partecipano ministeri e altre parti interessate alla materia. Il primo punto fermo è, quindi, sui voucher avanti tutta ...

brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 3

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...

È quanto emerso oggi dalla riunione del Cobul, il comitato banda ultra larga dove partecipano ministeri e altre parti interessate alla materia. Il primo punto fermo è, quindi, sui voucher avanti tutta ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...