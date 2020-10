Alien 3 | David Fincher | Lavorare al film mi ha fatto capire come collaborare dietro le quinte

(Di martedì 27 ottobre 2020)ha raccontato che sviluppare3 gli ha permesso diin che modo gli sceneggiatori e i registi devonoè tornato a parlare di3, spiegando gli errori compiuti con il progetto legato al famoso franchise sci-fi. Poco prima di iniziare le riprese di quel sequel ilmaker ha letto per la prima volta una bozza della sceneggiatura di Mank, ilscritto dal padre che racconta la storia di Herman J Mankiewicz. Il registaha spiegato accennando ad3: "Dopo essere stato a Pinewood per due anni e aver affrontato una situazione in cui ero un mercenario con il compito di realizzare un titolo da ...

