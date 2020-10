Alfonso Signorini gela il Grande Fratello Vip: "Dovete aiutarmi, serata molto complicata". Disastro prima della diretta (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip inizia con una vera doccia fredda per Alfonso Signirini. "Dovete aiutarmi perché è una serata molto complicata", dice all'inizio della puntata. Ci sarebbe un sospetto caso di Covid su uno dei nuovi concorrenti. Di chi si tratta, tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma? "Ora, tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni. Per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e la sicurezza di noi tutti che stiamo facendo il nostro lavoro. Stasera questi tre ingressi non ci saranno", tuona il conduttore. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) IlVip inizia con una vera doccia fredda perSignirini. "perché è una", dice all'iniziopuntata. Ci sarebbe un sospetto caso di Covid su uno dei nuovi concorrenti. Di chi si tratta, tra Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma? "Ora, tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni. Per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e la sicurezza di noi tutti che stiamo facendo il nostro lavoro. Stasera questi tre ingressi non ci saranno", tuona il conduttore. ...

