Ajax, Ten Hag: «Abbiamo lottato, il possesso palla è stato troppo disordinato»

Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta: le sue parole

Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta. Queste le sue parole riportate da TMW. «Abbiamo lottato, il possesso palla è stato troppo disordinato. È stata una bella serata, peccato per il risultato. Prima dei due gol Abbiamo avuto l'occasione del 3-0. Sapevamo che l'Atalanta giocava col pressing, noi dovevamo essere pazienti. Neres? Ci dava molto profondità, ci dava la possibilità di sfruttare le corsie esterne. È stato bravissimo, stasera ha giocato molto ...

