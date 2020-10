Ai ristoranti indennizzi per il 150% Cosa contiene il decreto Ristori (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrivano indennizzi per i ristoranti pari il 150% del contributo a fondo perduto avuto ad aprile con il decreto Rilancio, soldi che nel caso delle piscine, delle palestre, di fiere e di enti sportivi in genere, terme e centri benessere saliranno al 200% e che saranno erogati in sette giorni per chi ha già ricevuto i fondi nel lockdown primaverile (tre-quattro settimane, invece, per chi deve fare una nuova domanda). Sono, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, i contenuti del decreto legge Ristori che arriverà oggi in consiglio dei ministri, pacchetto di misure che prevede interventi economici in favore delle attività che sono state chiuse totalmente o parzialmente con l’ultimo Dpcm. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrivanoper ipari ildel contributo a fondo perduto avuto ad aprile con ilRilancio, soldi che nel caso delle piscine, delle palestre, di fiere e di enti sportivi in genere, terme e centri benessere saliranno al 200% e che saranno erogati in sette giorni per chi ha già ricevuto i fondi nel lockdown primaverile (tre-quattro settimane, invece, per chi deve fare una nuova domanda). Sono, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, i contenuti delleggeche arriverà oggi in consiglio dei ministri, pacchetto di misure che prevede interventi economici in favore delle attività che sono state chiuse totalmente o parzialmente con l’ultimo Dpcm. Segui su affaritaliani.it

paoloroversi : Ma dove troveranno i soldi per gli #indennizzi alle aziende o il #ristoro per i #ristoranti (che fantasia di termi… - Affaritaliani : Dpcm, ai ristoranti indennizzi per il 150%. Cosa contiene il decreto Ristori - VanityFairIt : Il decreto Ristoro è atteso per oggi, martedì 27, ma pochi fra quelli che dovrebbero ricevere indennizzi sono convi… - Lizamavel : RT @S_Giacomoni: #Dpcm. Danni enormi all'economia reale. Il #Governo non deve abbandonare bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, filier… - UniRomaTre : RT @S_Giacomoni: #Dpcm. Danni enormi all'economia reale. Il #Governo non deve abbandonare bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, filier… -