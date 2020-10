Afghanistan, attacco a centrale della polizia: 2 morti e 23 feriti (Di martedì 27 ottobre 2020) Due agenti sono morti e almeno 23 persone sono rimaste ferite in un attentato con un'autobomba contro una base della polizia afgana in una città al confine con il Pakistan, a Khost. Tra i feriti ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Due agenti sonoe almeno 23 persone sono rimaste ferite in un attentato con un'autobomba contro una baseafgana in una città al confine con il Pakistan, a Khost. Tra ici ...

