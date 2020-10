Adriano Panatta e Anna Bonamigo a 70anni ha detto si all’avvocatessa (Di martedì 27 ottobre 2020) La vita è come il tennis, non finisce mai di regalarti emozioni, un po’ come nel giorno più bello di Adriano Panatta e Anna Bonamigo, che si sono sposati a Venezia nella sala degli stucchi del municipio di Ca’ Farsetti davanti al giudice Carlo Nordio, amico della coppia. La sposa era magnifica nel suo romantico abito firmato da Christian Dior. «Non vedo l’ora di vedere che faccia farà Adriano quando entrerò», aveva confidato a “Chi” l’avvocatessa trevigiana prima della cerimonia. Nemmeno a dirlo, quando è arrivata la sposa l’espressione della leggenda del tennis italiano è stata come se lui fosse stato trafitto da un passante di Borg, colpito da tanta bellezza. Anna si è presa la scena ... Leggi su aciclico (Di martedì 27 ottobre 2020) La vita è come il tennis, non finisce mai di regalarti emozioni, un po’ come nel giorno più bello di, che si sono sposati a Venezia nella sala degli stucchi del municipio di Ca’ Farsetti davanti al giudice Carlo Nordio, amico della coppia. La sposa era magnifica nel suo romantico abito firmato da Christian Dior. «Non vedo l’ora di vedere che faccia faràquando entrerò», aveva confidato a “Chi” l’avvocatessa trevigiana prima della cerimonia. Nemmeno a dirlo, quando è arrivata la sposa l’espressione della leggenda del tennis italiano è stata come se lui fosse stato trafitto da un passante di Borg, colpito da tanta bellezza.si è presa la scena ...

La vita è come il tennis, non finisce mai di regalarti emozioni, un po’ come nel giorno più bello di Adriano Panatta e Anna Bonamigo, che si sono sposati a Venezia nella sala degli stucchi del ...

La vita è come il tennis, non finisce mai di regalarti emozioni, un po' come nel giorno più bello di Adriano Panatta e Anna Bonamigo, che si sono sposati a Venezia nella sala degli stucchi del ...