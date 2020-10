Adam Sandler sarà il protagonista di un film drammatico ambientato nello spazio (Di martedì 27 ottobre 2020) Adam Sandler tornerà a recitare in un dramma per Netflix, questa volta ambientato nello spazio. L’attore, che è principalmente conosciuto per i suoi ruoli in alcune commedie, ha già conquistato il pubblico con il thriller Diamanti Grezzi (anche questo disponibile su Netflix). Dopo quel ruolo drammatico, l’attore statunitense si prepara a “imbarcarsi” in una nuova avventura. Adam Sandler in Hubie Halloween (Netflix).Il nuovo film con Sandler sarà ispirato al romanzo The Spaceman Of Bohemia, scritto dall’autore ceco Jaroslav Kalfar nel 2017. Dietro la macchina da presa troveremo Johan Renck, il regista della serie televisiva Chernobyl. Questo cineasta ha inoltre ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)tornerà a recitare in un dramma per Netflix, questa volta. L’attore, che è principalmente conosciuto per i suoi ruoli in alcune commedie, ha già conquistato il pubblico con il thriller Diamanti Grezzi (anche questo disponibile su Netflix). Dopo quel ruolo, l’attore statunitense si prepara a “imbarcarsi” in una nuova avventura.in Hubie Halloween (Netflix).Il nuovoconsarà ispirato al romanzo The Spaceman Of Bohemia, scritto dall’autore ceco Jaroslav Kalfar nel 2017. Dietro la macchina da presa troveremo Johan Renck, il regista della serie televisiva Chernobyl. Questo cineasta ha inoltre ...

