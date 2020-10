Acqua sulla Luna | la scoperta della Nasa apre alle missioni future

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 ottobre 2020) Lapresenza dipotrebbe rivoluzionare il futuro dell’esplorazione dello spazio. Le sacche d’potrebbero essere molto più comuni di quanto gli scienziati pensassero in precedenza e lapotrebbe avere potenziali implicazioni per leri. I ricercatori suggeriscono che in alcuni casi minuscole macchie di ghiaccio potrebbero esistere in ombre permanenti non più grandi di un centesimo. Hanno esplorato fenomenichiamati trappole fredde, che sono regioni oscuresuperficie che esistono in uno stato di oscurità eterna. Si pensa che molti siano rimasti senza ...