Acea: Gola, 'raddoppio Acquedotto Peschiera in fase avanzata, ipotesi recovery' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - L'iter autorizzativo per il raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera "è in fase avanzata. Siamo in attesa della nomina del Commissario. Stiamo interagendo affinché il progetto possa essere inserito nell'ambito del recovery: un progetto ibrido il cui costo per il 60% sarebbe finanziato da Acea e il 40% dal recovery". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola nel corso di una conferenza stampa al termine della presentazione del piano industriale 2020-24. Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - L'iter autorizzativo per ildell'del"è in. Siamo in attesa della nomina del Commissario. Stiamo interagendo affinché il progetto possa essere inserito nell'ambito del: un progetto ibrido il cui costo per il 60% sarebbe finanziato dae il 40% dal". Ad affermarlo è l'ad di, Giuseppenel corso di una conferenza stampa al termine della presentazione del piano industriale 2020-24.

fisco24_info : Acea, Gola: 'Target rivisti a rialzo nonostante situazione difficoltà Paese' : - TV7Benevento : Acea, Gola: 'Target rivisti a rialzo nonostante situazione difficoltà Paese'... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'raddoppio Acquedotto Peschiera in fase avanzata, ipotesi recovery'... - zazoomblog : Acea: Gola possiamo svolgere ruolo attivo importante in uso Recovery per infrastrutture - #Acea: #possiamo… - TV7Benevento : Acea: Gola, 'possiamo svolgere ruolo attivo importante in uso Recovery per infrastrutture'... -