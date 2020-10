Acea: Gola, 'possiamo svolgere ruolo attivo importante in uso Recovery per infrastrutture' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L'Acea può svolgere un ruolo attivo importante nell'utilizzo del Recovery per lo sviluppo di grandi opere, in particolare nell'idrico e nel centro sud Italia, per colmare il gap infrastrutturale in aree dove non sarebbe possibile investire con una struttura a tariffa reGolata". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola in occasione della presentazione del piano industriale 2020-24 alla comunità finanziaria. "Per queste opere che potrebbero essere realizzate con il supporto finanziario del Recovery, Acea può svolgere un ruolo importante nella progettazione, nell'individuazione delle opere, nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L'puòunnell'utilizzo delper lo sviluppo di grandi opere, in particolare nell'idrico e nel centro sud Italia, per colmare il gap infrastrutturale in aree dove non sarebbe possibile investire con una struttura a tariffa reta". Ad affermarlo è l'ad di, Giuseppein occasione della presentazione del piano industriale 2020-24 alla comunità finanziaria. "Per queste opere che potrebbero essere realizzate con il supporto finanziario delpuòunnella progettazione, nell'individuazione delle opere, nella ...

