Acea | Gola | ' manteniamo politica dividendi | in 2021 dividendo minimo di 0 | 80 euro'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "manteniamo la nostra politica dei dividendi stabile e quindi assicuriamo dividendi in crescita nell'arco piano. Nel 2021 iil dividendo minimo è di 0,80 euro per azione". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano 2020-24 alla comunità finanziaria, è l'ad di Acea, Giuseppe Gola sottolineando che "visto l'aumento dell'asticella i dividendi distribuibili ammonteranno a 860 milioni di euro nel arco del piano contro 800 mln nel piano precedente".

