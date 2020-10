Accesso a sportelli motorizzazione solo su prenotazione

Leggi su udine20

(Di martedì 27 ottobre 2020) Per evitare assembramenti e code, a partire dal 2 novembre si potrà accedere aglidellacivile regionalesu. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti. Sia gli utenti privati, sia gli utenti professionali, quali autoscuole e studi di consulenza automobilistica, prima di presentarsi agli, dovranno chiamare il Contact Center regionale, al numero 848 000 388 operativo dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, fornire i propri riferimenti e indicare la ragione della visita. Agli utenti è richiesto di presentarsi puntualmente all’appuntamento e di portare con sé una carta di credito/debito o un bancomat per effettuare tutti i pagamenti richiesti in ...