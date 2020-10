A Pesaro cena di protesta contro il Dpcm: 90 persone al tavolo, arriva la Polizia (Di martedì 27 ottobre 2020) Pesaro, cena di protesta contro il Dpcm del 24 ottobre: novanta persone a ristorante, interviene la Polizia. Una cena di protesta contro il nuovo Dpcm ha avuto luogo a Pesaro, dove è stata organizzata una serata per novanta persone. Una sorta di manifestazione contro la decisione del governo di chiudere i locali alle ore 18.00. cena di protesta a Pesaro, novanta persone a ristorante La cena per novanta persone è stata organizzata al ristorante la Macelleria di Pesaro. Una serata di protesta non ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020)diildel 24 ottobre: novantaa ristorante, interviene la. Unadiil nuovoha avuto luogo a, dove è stata organizzata una serata per novanta. Una sorta di manifestazionela decisione del governo di chiudere i locali alle ore 18.00.di, novantaa ristorante Laper novantaè stata organizzata al ristorante la Macelleria di. Una serata dinon ...

