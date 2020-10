‘A figlia d’o Marenaro: Resistiamo per i nostri 60 collaboratori e le loro famiglie. Aperti a pranzo tutti i giorni (Di martedì 27 ottobre 2020) Resilienza è il termine giusto per descrivere l’indole dei napoletani. Ed è anche la risposta all’ultimo Dpcm sui ristoranti da parte de ‘A figlia d”o Marenaro, lo storico ristorante di via Foria. “Resistiamo per i nostri 60 dipendenti e le loro famiglie”, ha detto l’imprenditrice napoletana Assunta Pacifico annunciando che il locale resterà aperto a pranzo per tutti i giorni della settimana e festivi. Per cena, invece, servizio d’asporto attivo fino alle ore 22,30, mentre per chi non potesse raggiungere il locale, c’è la consegna a domicilio con Glovo (menù digitale: bit.ly/afigliadoMarenaro). In base alle ultime ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) Resilienza è il termine giusto per descrivere l’indole dei napoletani. Ed è anche la risposta all’ultimo Dpcm sui ristoranti da parte de ‘Ad”o, lo storico ristorante di via Foria. “per i60 dipendenti e le”, ha detto l’imprenditrice napoletana Assunta Pacifico annunciando che il locale resterà aperto aperdella settimana e festivi. Per cena, invece, servizio d’asporto attivo fino alle ore 22,30, mentre per chi non potesse raggiungere il locale, c’è la consegna a domicilio con Glovo (menù digitale: bit.ly/ado). In base alle ultime ...

