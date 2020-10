5,5 milioni gli italiani all'estero, uno su tre è laureato (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da oltre un decennio è in corso una crescita ininterrotta di nostri connazionali che si trasferiscono all'estero. Sono 5,5 milioni, infatti, gli italiani residenti all'estero, il 76,6% in più rispetto solo a 15 anni fa. A rivelarlo è il Rapporto italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei. Si tratta soprattutto di uomini, anche se la differenza di genere si sta assottigliando (le donne erano il 46% nel 2006, ora sono il 48%), sempre più giovani, anche grazie alle nascite all'estero (+150%) e al trasferimento di interi nuclei famigliari, ma soprattutto al trasferimento all'estero di ragazzi in cerca della prima occupazione (+78% rispetto a 15 anni fa). ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Da oltre un decennio; in corso una crescita ininterrotta di nostri connazionali che si trasferiscono all'. Sono 5,5, infatti, gliresidenti all', il 76,6% in più rispetto solo a 15 anni fa. A rivelarlo; il Rapportonel Mondo della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Cei. Si tratta soprattutto di uomini, anche se la differenza di genere si sta assottigliando (le donne erano il 46% nel 2006, ora sono il 48%), sempre più giovani, anche grazie alle nascite all'(+150%) e al trasferimento di interi nuclei famigliari, ma soprattutto al trasferimento all'di ragazzi in cerca della prima occupazione (+78% rispetto a 15 anni fa). ...

