"Zone rosse" il piano B del governo contro la pandemia (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Mentre si stringe sul dl ristoro che, promette il ministro Gualtieri, erogherà indennizzi a circa 300-350 mila aziende, il premier Giuseppe Conte convoca mercoledì alle 16 a palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil. E dopo il consiglio dei ministri si aprirà il confronto. E il confronto è ancora aperto anche nel governo su come fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Le regioni guidate dal centrodestra criticano l'ultimo Dpcm (gli amministratori della Lega pensano al ricorso al Tar) ma è anche il governatore De Luca, a non nascondere perplessità. Per il presidente della Campania occorrerebbe agire sulla scuola, "è un vettore di contagi", e non sulle palestre e i teatri. "Questo Dpcm è solo un primo passo, temo che non basterà", osserva. "Guardando ai ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Mentre si stringe sul dl ristoro che, promette il ministro Gualtieri, erogherà indennizzi a circa 300-350 mila aziende, il premier Giuseppe Conte convoca mercoledì alle 16 a palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil. E dopo il consiglio dei ministri si aprirà il confronto. E il confronto è ancora aperto anche nelsu come fronteggiare la seconda ondata della. Le regioni guidate dal centrodestra criticano l'ultimo Dpcm (gli amministratori della Lega pensano al ricorso al Tar) ma è anche il governatore De Luca, a non nascondere perplessità. Per il presidente della Campania occorrerebbe agire sulla scuola, "è un vettore di contagi", e non sulle palestre e i teatri. "Questo Dpcm è solo un primo passo, temo che non basterà", osserva. "Guardando ai ...

