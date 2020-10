Zani (Tendercapital): “Crescita risparmio famiglie sia volano per investimenti in economia reale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La pandemia da Covid-19 sta spingendo le famiglie italiane ad accumulare risparmi, che però, a causa della contrazione dei consumi, rischiano di gonfiare i depositi delle banche e congelare una ripresa che avrebbe bisogno proprio di questi capitali per far riavviare il sistema produttivo. Un corto circuito che potrebbe essere disinnescato sostenendo le famiglie nei loro investimenti in economia reale, in primo luogo attraverso una concreta politica di incentivazione fiscale”. Ad affermarlo Moreno Zani, fondatore e Presidente del Gruppo europeo Tendercapital, che aggiunge: “Le incertezze generate dall’emergenza sanitaria hanno portato a una forte crisi economica che ha spinto gli italiani a risparmiare di più, una propensione che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La pandemia da Covid-19 sta spingendo leitaliane ad accumulare risparmi, che però, a causa della contrazione dei consumi, rischiano di gonfiare i depositi delle banche e congelare una ripresa che avrebbe bisogno proprio di questi capitali per far riavviare il sistema produttivo. Un corto circuito che potrebbe essere disinnescato sostenendo lenei loroinreale, in primo luogo attraverso una concreta politica di incentivazione fiscale”. Ad affermarlo Moreno, fondatore e Presidente del Gruppo europeo, che aggiunge: “Le incertezze generate dall’emergenza sanitaria hanno portato a una forte crisi economica che ha spinto gli italiani a risparmiare di più, una propensione che ...

Secondo il Presidente, il Made in Italy è tra i "principali settori che hanno le potenzialità per offrire stimoli e opportunità di rilancio" ...

