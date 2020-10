Zampa | Ora usiamo i soldi del Mes

Leggi su agi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - "Ogni categoria ha ragione a protestare ma se perdessimo altro tempo potremmo compromettere il futuro del Paese per sempre. Abbiamo seguito gli esperti oradel Mes". Lo ha detto in un'intervista a La Stampa la sottosegretaria alla Salute, Sandra: “Alla fine è stata adottata la linea indicata dagli scienziati. Erano partiti appelli da parte del Presidente della Repubblica, da parte di un gruppo qualificato di cento scienziati e non solo da loro. La massima precauzione è un principio superiore al quale devi ispirare ogni tua decisione. Si poteva fare un po' meno o un po' di più. Si è salvata la scuola, salvaguardando quel bisogno di istruzione, di vita sociale che si apprende nella prima parte della vita. Si è messo in salvo l'essenziale. Un po' come quando devi ...