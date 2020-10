Zaia e la proposta al Ministero: “tamponi dai medici di base” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “La proposta l’ho presentata al Ministero, ho avuto la notizia che questa settimana si chiude, i medici faranno un accordo nazionale che dia un precetto, e non lo si faccia più su base volontaria.” Luca Zaia, Governatore del Veneto, ha dunque dichiarato durante la sua conferenza a Mestre di aver proposto al Ministero di imporre ai medici di base di effettuare i tamponi. Nella stessa conferenza, sono stati enunciati i dati del bolettino dei contagi nella Regione Veneto. Dati preoccupanti, con più 1.129 i nuovi positivi (45.466 da inizio Covid) e 13.692 persone sono in isolamento. I ricoverati sono 695, dei quali 81 in terapia intensiva. I morti nelle ultime 24 ore sono 3. Zaia dice di essere “convinto che le misure ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lal’ho presentata al, ho avuto la notizia che questa settimana si chiude, ifaranno un accordo nazionale che dia un precetto, e non lo si faccia più su base volontaria.” Luca, Governatore del Veneto, ha dunque dichiarato durante la sua conferenza a Mestre di aver proposto aldi imporre aidi base di effettuare i tamponi. Nella stessa conferenza, sono stati enunciati i dati del bolettino dei contagi nella Regione Veneto. Dati preoccupanti, con più 1.129 i nuovi positivi (45.466 da inizio Covid) e 13.692 persone sono in isolamento. I ricoverati sono 695, dei quali 81 in terapia intensiva. I morti nelle ultime 24 ore sono 3.dice di essere “convinto che le misure ...

