Xbox Series X potrebbe vedere il ritorno dell'amato 1 vs 100 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il boss di Xbox Phil Spencer ha detto che il gioco multiplayer 1 vs 100 potrebbe potenzialmente fare il suo ritorno su Xbox Series S e X.Durante un live streaming ufficiale del FanFest dello scorso venerdì, Spencer ha fatto alcuni commenti interessanti sui piani di Microsoft di far rivivere un gioco a quiz "dal passato dell'azienda"."Forse dovremmo anche realizzare il nostro gioco a quiz, come abbiamo fatto in passato, che consente alle persone di giocare a un gioco a quiz più spesso, forse potrebbe accadere ..."ha detto Spencer.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il boss diPhil Spencer ha detto che il gioco multiplayer 1 vs 100potenzialmente fare il suosuS e X.Durante un live streaming ufficiale del FanFesto scorso venerdì, Spencer ha fatto alcuni commenti interessanti sui piani di Microsoft di far rivivere un gioco a quiz "dal passato'azienda"."Forse dovremmo anche realizzare il nostro gioco a quiz, come abbiamo fatto in passato, che consente alle persone di giocare a un gioco a quiz più spesso, forseaccadere ..."ha detto Spencer.Leggi altro...

SomosXbox : Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - Tanzen : Ci stiamo avvicinando a 3500€ col Crowdfunding di Gameplay Café, che servirà unicamente per la nostra copertura nex… - CeotechI : RT @CeotechI: Razer annuncia che i prodotti Razer esistenti progettati per Xbox... - #razer #xboxseriesx #gadget #gamesetup #gaming #gamer… - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: #XboxSeriesX avrà il suo gioco a quiz con il ritorno di #1vs100? - Eurogamer_it : Ecco come potrebbe apparire #GTAV rimasterizzato per #PS5 e #XboxSeriesX. -