Wind e Tre | telefonate senza consenso | multa alle compagnie

Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurime telefonate nei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare le compagnie telefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di una multa milionaria emessa nei confronti di Wind Tre Spa, e che sicuramente servirà anche da 'ammonimento' per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici.

Ultime Notizie dalla rete : Wind Tre Telefonia, nuove rimodulazioni Wind Tre: quali tariffe cambiano Libero Tecnologia Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di ottobre 2020

Kena Mobile è l’operatore low cost di Tim, nato con l’obiettivo di contrastare l’offerta di Iliad. Il gestore di telefonia mobile per questo ottobre ha riservato una serie ...

Kena Mobile è l'operatore low cost di Tim, nato con l'obiettivo di contrastare l'offerta di Iliad. Il gestore di telefonia mobile per questo ottobre ha riservato una serie ...